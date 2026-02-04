Η trade deadline του NBA ολοκληρώνεται στις 5 Φεβρουαρίου, με τις ομάδες να έχουν περιθώριο μέχρι τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) για να προχωρήσουν στις τελικές τους κινήσεις ενόψει της κρίσιμης συνέχειας της regular season. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Μαρκ Στάιν, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς εμφανίζονται διατεθειμένοι να ρισκάρουν τα πάντα, προκειμένου να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το πακέτο που φέρεται να έχουν στο τραπέζι περιλαμβάνει τους Ντρέιμοντ Γκριν, Τζόναθαν Κουμίνγκα και Μπράντον Ποντζιέμσκι, καθώς και επιλογές πρώτου γύρου στο draft, με στόχο να πείσουν το Μιλγουόκι να παραχωρήσει τον Greek Freak.

Από την πλευρά τους, οι Μπακς αναμένεται να εξετάσουν όλες τις διαθέσιμες προτάσεις, όχι μόνο από τους Γκόλντεν Στέιτ, αλλά και από ομάδες όπως οι Μαϊάμι Χιτ και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, καθώς το ενδιαφέρον για τον Αντετοκούνμπο παραμένει έντονο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμού, ωστόσο τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/2) βρέθηκε στο Fiserv Forum, όπου οι Μπακς επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από πέντε διαδοχικές ήττες στη regular season.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Μιλγουόκι έχει ρεκόρ 4-15 χωρίς τον Αντετοκούνμπο, ενώ τη φετινή σεζόν ο Greek Freak μετρά κατά μέσο όρο 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 30 εμφανίσεις.