Ο Λορέντζο Πιρόλα λόγω του τραυματισμού του έχασε το ντέρμπι με την ΑΕΚ και τώρα στοχεύει να είναι ΟΚ για τον Παναθηναϊκό.

Ο Λορέντζο Πιρόλα έχει ένα πρόβλημα με ενοχλήσεις στην μέση του και ενώ είχε γίνει αλλαγή στο Άγιαξ – Ολυμπιακός. Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός μετά τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ θα χάσει και το εξ’ αναβολής ματς της Τετάρτης με αντίπαλο τον Αστέρα και προσπαθεί έτσι ώστε να είναι στο 100% για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη καθώς η αρχική εκτίμηση ανέφερε πώς θα έμενε εκτός για 10 ημέρες. Σε αυτήν την φάση δείχνει να έχει πιθανότητες να προλάβει τον αγώνα της Κυριακής.