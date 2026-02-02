Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα βρίσκεται ήδη επί ιταλικού εδάφους, με τη μετακίνησή του στην Πάρμα να μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο 28χρονος εξτρέμ αναμένεται να παραχωρηθεί από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Όπως αναφέρει το «Forza Parma», ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Πάρμα με τη Γιουβέντους (1-4), ενώ μάλιστα εθεάθη στις εξέδρες μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Αλεσάντρο Πετινά.

Η συμφωνία δανεισμού προβλέπει και ρήτρα αγοράς για το καλοκαίρι, ενώ ο Στρεφέτσα δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι της Κυριακής (01/02) απέναντι στην ΑΕΚ, προκειμένου να ταξιδέψει στην Ιταλία.

Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» κατέγραψε 21 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ. Υπενθυμίζεται ότι αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Κόμο έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ.