Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είδε τη Φούλαμ να σκοράρει στο 85′ και στο 91′ μετατρέποντας το 2-0 σε 2-2, στο 94′ όμως έκανε το 3-2 με τον Σέσκο και πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη, με την οποία ανέβηκε στην 4η θέση της Premier League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 19ο λεπτό με την κεφαλιά του Κασεμίρο μετά το κόρνερ του Φερνάντες. Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 56′ έβαλε βάσεις νίκης με το 2-0 από τον Κούνια.

Η Φούλαμ, όμως, δεν τα παράτησε και στο 85′ μείωσε σε 2-1 με πέναλτι του Ραούλ Χιμένες, για να έρθει στο 91′ το 2-2 με απίθανο σουτ του Κέβιν που είχε μπει νωρίτερα ως αλλαγή.

Οι Λονδρέζοι ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον βαθμό, στο 94′ όμως ο Σέσκο βρήκε δίχτυα για το 3-2 και λύτρωσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες με τον Κάρικ στον πάγκο και βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας.