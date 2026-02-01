Με πέναλτι του Εμπαπέ στο… 100ο λεπτό η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-1 τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Σαντιάγο Μπερναμπέου για την 22η αγωνιστική της La Liga και παρέμεινε στο -1 από τη Μπαρτσελόνα.

Η «βασίλισσα» μπήκε καλά στο παιχνίδι και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 15ο λεπτό με ωραία ατομική ενέργεια και σουτ του Βινίσιους. Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα είχε ευκαιρίες για να πετύχει και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν το έκανε και στη συνέχεια είχαμε… ντέρμπι.

Στο 49′ ο Ντε Φρούτος με σουτ εντός περιοχής, μετά την κεφαλιά του Γκαρθία, έκανε το 1-1, με τη Ράγιο Βαγιεκάνο να έχει και μεγάλη ευκαιρία για την ανατροπή στο 64′ με το τετ α τετ του Άκομας αλλά ο Κουρτουά κατάφερε να αποκρούσει.

Οι οπαδοί στις εξέδρες δεν ήταν ικανοποιημένοι από αυτό που έβλεπαν και άρχισαν τις αποδοκιμασίες στα επόμενα λεπτά, με τον Εμπαπέ να έχει μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 68′ στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι και τους φιλοξενούμενους να μένουν με 10 παίκτες στο 80′ καθώς αποβλήθηκε ο Σις για σκληρό μαρκάρισμα.

Στο 85′ η Ρεάλ είχε δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά σε κεφαλιά του Καμαβινγκά, για να έρθει τελικά η λύτρωση στο… 100′, όταν ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για ανατροπή του Ντίαθ από τον Μεντί και ο Εμπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση για το 2-1.