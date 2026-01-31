Με τον Φούντα να σκοράρει δύο φορές, ο ΟΦΗ νίκησε με 2-1 εκτός έδρας τον Ατρόμητο και ανέβηκε στην 8η θέση, στο +2 από την Κηφισιά που την Κυριακή (1/2) παίζει με τον Παναθηναϊκό.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μουντές, Ούρονεν, Μανσούρ (73′ Τσακμάκης), Τσιγγάρας (80′ Φαν Βέερτ), Μουτουσάμι, Μπάκου, Γιουμπιτάνα, Τσούμπερ, Τσαντίλας.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (68′ Χριστόπουλος), Χατζηθεοδωρίδης (77′ Θεοδοσουλάκης), Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους (85′ Νέιρα), Ισέκα (77′ Βούκοτιτς), Φούντας (68′ Σενγκέλια).