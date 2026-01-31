Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Κυριακή (1/2) την Κηφισιά για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Σαντίνο Αντίνο είναι για πρώτη φορά στην αποστολή, από την οποία απουσιάζει ο Αχμέντ Τουμπά που ταλαιπωρείται από ίωση.

Μετά το 1-1 με τη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι «πράσινοι» επιστρέφουν στις εντός των συνόρων υποχρεώσεις του και δεν σκέφτονται τίποτα άλλο πλην της νίκης κόντρα στην Κηφισιά, προκειμένου να παραμείνουν ζωντανοί στο κυνήγι της 4ης θέσης.

Η προετοιμασία της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (31/1) και ο Ισπανός τεχνικός συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην αποστολή τον Αντίνο, αφήνοντας παράλληλα εκτός τον Τουμπά που ταλαιπωρείται από ίωση.

Η επίσημη ενημέρωση του Παναθηναϊκού αναφέρει τα εξής: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα πρωταθλήματος Super League κόντρα στην Κηφισιά (1/2, 17:30, «Απόστολος Νικολαΐδης»).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, ανάπτυξη παιχνιδιού και εξάσκηση στα τελειώματα. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Τουμπά. Θεραπεία ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας, Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ- Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος».