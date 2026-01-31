Επιστροφή στις νίκες για την Άρσεναλ, η οποία συνέτριψε με 4-0 τη Λιντς εκτός έδρας για την 24η αγωνιστική της Premier League και είναι στο +7 από τις Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα, οι οποίες έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι «κανονιέρηδες» είδαν το προβάδισμά τους να μειώνεται στους 4 βαθμούς την περασμένη εβδομάδα καθώς ηττήθηκαν εντός έδρας από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οπότε πήγαν στο Έλαντ Ρόουντ αποφασισμένοι να επιστρέψουν στα τρίποντα και το έκαναν με εμφατικό τρόπο.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό με την κεφαλιά του Θουμπιμέντι μετά τη σέντρα του Μαντουέκε, από τα πόδια του οποίου ξεκίνησε η φάση και του 0-2 στο 38′, καθώς έπειτα από δική του εκτέλεση κόρνερ ο Ντάρλοου πέτυχε αυτογκόλ.

Η Άρσεναλ είχε, ήδη, βάλει βάσεις νίκης και στο 69′ ο Γιόκερες με προβολή, μετά τη σέντρα του Μαρτινέλι, έγραψε το 0-3, για να διαμορφωθεί το τελικό 0-4 στο 86′ με δυνατό σουτ του Γκαμπριέλ Ζεσούς με σουτ εντός περιοχής.