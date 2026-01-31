Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τη νίκη επί του Άγιαξ και στρέφει την προσοχή του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τονίζει πως όλα θα πάνε καλά για την ομάδα του αν εκμεταλλευτεί την πολύ καλή ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση που έχει.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι στο -2 από την πρωτοπόρο Ένωση και θέλουν το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια για να ανέβουν στην κορυφή, με τον Ισπανό προπονητή να μιλάει στην Cosmote TV.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ…

Για το κλίμα στην ομάδα μετά την πρόκριση στο Champions League: «Το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό. Όλα είναι πολύ θετικά και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι με αυτό που πετύχαμε. Ωστόσο το έχουμε αφήσει ήδη πίσω γιατί έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό παιχνίδι. Είμαστε πάρα πολύ καλά και πνευματικά και σωματικά και πρέπει να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, εκμεταλλευόμενοι όλη αυτή την καλή κατάσταση».

Για την κλήρωση με τη Λεβερκούζεν: «Σκέφτομαι πως θα υποφέρουμε, γιατί είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος και μια πολύ καλή ομάδα. Τους έχουμε κερδίσει πρόσφατα, όμως αυτό δε σημαίνει κάτι. Όλοι είδαμε πόσο δύσκολο ήταν. Δεν έχει καμία σημασία τι έχει συμβεί στο παρελθόν γιατί κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό.

Είμαστε ήρεμοι και αρκετά χαλαροί σε ότι αφορά την δοκιμασία αυτή γιατί δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή να αποδείξουμε. Θα κάνουμε τα πάντα με τον ίδιο τρόπο, όπως κάνουμε σε όλα μας τα παιχνίδια. Θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο, δεν θα αλλάξουμε φυσικά την ιδέα μας και με πίστη πως τελικά θα μπορέσουμε να προκριθούμε».

Για την κούραση μετά το ματς με τον Άγιαξ ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ: «Η κούραση είναι σημαντικός παράγοντας και αληθινός γιατί ήταν πολύ απαιτητικό το ματς στην Ολλανδία. Ωστόσο την Παρασκευή είχαμε ρεπό και αν οι παίκτες το εκμεταλλεύτηκαν τότε σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερα. Παίζουμε απέναντι στην πρωτοπόρο και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά μας βοηθάει η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση που έχουμε και αν τα εκμεταλλευτούμε αυτά τότε θα πάνε όλα καλά».

Για τον Αντρέ Λουίς και τις απουσίες: «Ο Αντρέ Λουίς ήρθε από μια ομάδα όπου αγωνιζόταν, έχει κάνει δύο προπονήσεις μαζί μας, οπότε, ναι, είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Σε ό,τι αφορά στα προβλήματα, τόσο ο Πιρόλα όσο και ο Ελ Καμπί έχουν ενοχλήσεις και δεν θα είναι διαθέσιμοι».

Για το γεγονός ότι τέσσερις ελληνικές ομάδες συνεχίζουν στην Ευρώπη: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που θέλουμε όλοι. Να βλέπουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο να ανεβαίνει. Νομίζω πως αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν οι ξένοι τις ελληνικές ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό για μας που συνεχίζουμε στην κορυφαία διοργάνωση, αλλά και για τις άλλες ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη. Δείχνει πως το πρωτάθλημα μας είναι πιο ανταγωνιστικό, πως η ποιότητα αυξάνεται και μακάρι να προκριθούμε όλοι και να πάμε πιο μακριά ακόμα».