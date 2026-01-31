Η Αρίνα Σαμπαλένκα ήταν ο φαβορί, η Έλενα Ριμπάκινα όμως ανέτρεψε τα προγνωστικά, επικράτησε με 2-1 σετ και κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα της το Australian Open.

Η Καζάκα τενίστρια, Νο3 στην παγκόσμια κατάταξη, μπήκε καλά στον τελικό καθώς κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 6-4, μεταφέροντας την πίεση στην πλευρά της Λευκορωσίδας.

Η Σαμπαλένκα ήταν πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία του δεύτερου σετ και με 6-4 έκανε το 1-1, με αποτέλεσμα όλα να κριθούν στο τρίτο και τελευταίο.

Εκεί, η Σαμπαλένκα προηγήθηκε με 3-0 και όλοι πίστευαν ότι θα έφτανε και στην κατάκτηση του τροπαίου, η Ριμπάκινα όμως κατάφερε να αντιδράσει και με εντυπωσιακό σερί προηγήθηκε με 5-3 και έφτασε στο 6-4, κατακτώντας το τρόπαιο.

Τα σετ: 6-4, 4-6, 6-4