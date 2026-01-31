Ο αγώνας της ΑΕΚ στο Μοσχάτο, με τον τοπικό Οδυσσέα, για το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής στο ποδόσφαιρο γυναικών διακόπηκε προσωρινά λόγω εισβολής κουκουλοφόρων, οι οποίοι γρονθοκόπησαν και κάποιους από τους φιλάθλους.

Το όλο σκηνικό καταγράφηκε από τις κάμερες της ΕΡΤ που μετέδιδαν το παιχνίδι, το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1, με την Ερασιτεχνική ΑΕΚ να βγάζει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Η ΑΕΚ καταγγέλλει την τραμπούκικη επίθεση περίπου 50 κουκουλοφόρων, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης της ομάδας μας με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, στο Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι χούλιγκαν εισήλθαν ανενόχλητοι στην κερκίδα, φωνάζοντας «Ολυμπιακός», κατευθύνθηκαν αμέσως στο σημείο, όπου κάθονταν περίπου 10 φίλοι της ΑΕΚ και γρονθοκόπησαν μερικούς εξ αυτών. Αμέσως μετά αποχώρησαν εξίσου ανενόχλητοι.

Η ΑΕΚ απαιτεί να διερευνηθεί ΑΜΕΣΑ το εν λόγω περιστατικό και να βρεθούν οι ένοχοι! Ήδη, έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα συνεχίσουμε μέχρι να τιμωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί αλλά και όσοι είχαν την ευθύνη να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά. Αποτελεί όνειδος σε όσους το επέτρεψαν.

Αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα αλλά και της Εισαγγελίας Πειραιώς ανεξάρτητα από τις δικές μας ενέργειες.

Αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ και εμείς ως ΑΕΚ δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μαγαριστεί από τραμπούκους».