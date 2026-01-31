Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Κυριακή (1/2) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν είναι διαθέσιμος καθώς ένιωσε ενοχλήσεις κόντρα στον Άγιαξ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να τον προφυλάξει.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα μετά τη μεγάλη νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ για το Champions League, παιχνίδι στο οποίο ο Μαροκινός φορ ήταν κανονικά βασικός. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, αντικαταστάθηκε και ο λόγος είναι κάποιες ενοχλήσεις που ένιωσε.

Ο Ελ Κααμπί έχει καταπονηθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα λόγω και του Κόπα Άφρικα και στον Ολυμπιακό αποφάσισαν να μη ρισκάρουν τίποτα, οπότε δεν θα είναι στην αποστολή της ομάδας για το ντέρμπι με τους «κιτρινόμαυρους», για να προφυλαχθεί.

Εκτός αποστολής μένει και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που θα παραχωρηθεί ως δανεικός στη Λιόν, οπότε ο μόνος σέντερ φορ στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» θα είναι ο Μεχντί Ταρέμι.