Με τρία παιχνίδια υψηλής σημασίας ανοίγει σήμερα η αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Super League, σε μια βραδιά με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον τόσο στη μάχη της οχτάδας όσο και στη ζώνη της παραμονής.

Παναιτωλικός και Άρης παίζουν υπό πίεση στο Αγρίνιο, Ατρόμητος και ΟΦΗ κοντράρονται σε κομβικό ματς στο Περιστέρι, ενώ το θεσσαλικό ντέρμπι Βόλος – Λάρισα κλείνει το πρόγραμμα με ξεχωριστή σημασία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΡΗΣ

17:00, COSMOTE SPORT 2 HD

Η πέμπτη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα, αυτήν τη φορά από τον ΟΦΗ έφερε τον Παναιτωλικό σε απόσταση μόλις δύο βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού και προκάλεσε έντονο προβληματισμό. Παρά την έντονη φημολογία, η διοίκηση αποφάσισε να μην αλλάξει πάλι προπονητή, αλλά ο Αναστασίου είναι δεδομένα σε δύσκολη θέση και όλη η ομάδα υπό πίεση. Παραμένει το πρόβλημα στο γκολ, αλλά και στην αμυντική λειτουργία. Εκτός είναι οι τιμωρημένοi μέσος Σατσιάς, Εστεμπάν, από πρόβλημα προέρχεται ο φορ Αγκίρε.

Ο Άρης έβγαλε αντίδραση στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, αλλά τελικά δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις και παραχώρησε την ισοπαλία. Χρειάζεται πολύ μία νίκη και για την αυτοπεποίθηση, αλλά και για το στόχο του που είναι η διατήρηση στην οχτάδα ώστε να κυνηγήσει στα πλέι οφ την πέμπτη θέση. Είναι τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη και η τελευταία ήταν εκτός έδρας, στην Τρίπολη. Εκτός είναι ο τιμωρημένος στόπερ Ρόουζ, από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί Μεντίλ, Άλβαρο, ο μέσος Γαλανόπουλος και ο φορ Καντεβέρε.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΟΦΗ

18:00, Novasports 2HD

Ο Ατρόμητος ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό, είχε χαμένο πέναλτι και ευκαιρίες και μπορούσε να κερδίσει. Δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει βελτιωθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, στα δύο τελευταία παιχνίδια του δεν δέχθηκε γκολ και βάζει ξανά το στόχο της οχτάδας, με τη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ να είναι απαραίτητη για να τον περάσει στη βαθμολογία. Στο Περιστέρι έχει μόνον ένα τρίποντο, αλλά στο δύσκολο ματς με τον ΠΑΟΚ. Από πρόβλημα προέρχεται ο φορ Τσιλούλης, επιστρέφει ο στόπερ Σταυρόπουλος.

Από τη στιγμή που ο ΟΦΗ έλυσε το πρόβλημα αποτελεσματικότητας στο Παγκρήτιο και έχει πλέον συνεχόμενες νίκες στην έδρα του, έχει ανέβει στη βαθμολογία και είναι πλέον πολύ κοντά στην οχτάδα. Ο Κόντης έχει κάνει την ομάδα του πιο συμπαγή και αποτελεσματική και πάει στο Περιστέρι για το τρίποντο. Εκτός έδρας προέρχεται από τρεις ήττες στο πρωτάθλημα, αλλά απέναντι στους διεκδικητές του τίτλου και πρόσφατα είχε τη μεγάλη νίκη- πρόκριση στο Κύπελλο επί της ΑΕΚ. Τιμωρημένος είναι ο στόπερ Κρίσμανιτς.

ΒΟΛΟΣ – ΛΑΡΙΣΑ

20:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Ο Βόλος είχε απουσίες και δύσκολο έργο απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά αυτή η ήττα ήταν η τρίτη συνεχόμενη μέσα στο νέο έτος και θέλει να το γυρίσει στο θεσσαλικό ντέρμπι απέναντι στην Λάρισα. Παραμένει ψηλά στη βαθμολογία, αλλά χρειάζεται αποτελέσματα για να μην έχει άγχος στο τέλος για την οχτάδα. Φέτος αξιοποιεί περισσότερο την έδρα του κι αυτό θέλει να κάνει με την Λάρισα, όπου έχει πολλές επιστροφές, με τον γκολκίπερ Σιαμπάνη, τους αμυντικούς Μύγα, Χέρμανσον και τους μέσους Κόμπα, Μαρτίνες, Ασεχνούν.

Η δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο γήπεδο της, αυτήν τη φορά με τον Πανσερραϊκό έφερε την Λάρισα στην ενδέκατη θέση, έχει βάλει πλέον τρεις ομάδες από κάτω και έχει αποκτήσει και ψυχολογία. Είναι τέσσερις αγωνιστικές αήττητες και ο Παντελίδης έχει βελτιώσει πολύ την αμυντική λειτουργία (ένα γκολ παθητικό σ’ αυτά τα ματς). Επιπλέον κίνητρο είναι η ρεβάνς για τη βαριά ήττα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Η ΑΕΛ συνεχίζει την ενίσχυση, από πρόβλημα προέρχεται ο χαφ Βινιάτο, επιστρέφει ο μέσος Πέρες.