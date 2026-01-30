Αργά το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται στην Αθήνα ο Χακίμ Σαχαμπό, καθώς η ΑΕΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγης για τον 20χρονο μέσο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής από τη Ρουάντα αναμένεται να φτάσει γύρω στα μεσάνυχτα για να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Tο κόστος της μεταγραφής ανέρχεται περίπου σε 1,5 εκατ. ευρώ, με τη βελγική ομάδα να διατηρεί ποσοστό 20% σε περίπτωση μεταπώλησης. Η Σταντάρ είχε ενεργοποιήσει την οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του Σαχαμπό, που έληγε το καλοκαίρι, πριν δώσει το «πράσινο φως» για την πώλησή του.

Ο Σαχαμπό γεννήθηκε στις Βρυξέλλες, διαθέτει ρίζες από τη Ρουάντα και βελγικό διαβατήριο, μετράει 9 συμμετοχές στην εθνική Ρουάντας και έχει ύψος 1,85 μ. Αγωνίζεται τόσο ως αμυντικός μέσος (εξάρι) όσο και ως κεντρικός χαφ (οκτάρι).

Αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Γκενκ, μεταπήδησε το 2020 στη Σταντάρ Λιέγης, πέρασε από τις ομάδες Κ17 και Κ19 της Λιλ και το 2024 επέστρεψε στη Σταντάρ πριν δοθεί δανεικός στην Μπέερσχοτ. Φέτος μετρά 14 συμμετοχές στο βελγικό πρωτάθλημα, φτάνοντας συνολικά τις 34 με την ομάδα της Λιέγης.