Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στα πλέι οφ του Champions League μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Άγιαξ και θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στους «16», με τον ισπανικό Τύπο να αποθεώνει για ακόμη μία φορά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν χαρακτήρα στο Άμστερνταμ και πήραν μια σπουδαία νίκη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τα πολύ μεγάλα βήματα προόδου που έχουν κάνει στην Ευρώπη και ειδικά από τη στιγμή που έκατσε στον πάγκο τους ο Μεντιλίμπαρ.

Ο Ισπανός προπονητής έχει αποθεωθεί πολλές φορές όχι μόνο από τους οπαδούς του Ολυμπιακού αλλά και από τους συμπατριώτες του για όσα πετυχαίνει με την ομάδα του Πειραιά και το ίδιο συμβαίνει και τώρα.

Αναλυτικά, τα ισπανικά αθλητικά ΜΜΕ έγραψα τα εξής για τον Μεντιλίμπαρ…

MARCA: «Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει ταβάνι στην Ευρώπη: Ο Ολυμπιακός κάνει απόβαση στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα».

AS: «Το συνεχόμενο θαύμα του Μεντιλίμπαρ: Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση »

Mundo Deportivo: «Ο Μεντιλίμπαρ κατακτά το Άμστερνταμ και βάζει τον Ολυμπιακό στην ευρωπαϊκή ελίτ».

Relevo: «Από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Ισπανία, στη δόξα του Champions League με τον Ολυμπιακό: Αυτό που κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι από άλλο πλανήτη».

Estadio Deportivo: «Ο Μεντιλίμπαρ μεγαλώνει τον μύθο του: Ιστορική πρόκριση στο «κάστρο» του Άγιαξ».