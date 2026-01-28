Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 88-85 τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών και είναι στο 13-1, αφήνοντας τον αιώνιο αντίπαλο στο 11-3.

Οι «πράσινες» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 7-0, οι «ερυθρόλευκες» όμως βρήκαν λύσεις στη συνέχεια με τις Τζόνσον και Χριστινάκη, με αποτέλεσμα να μειώσουν στο -2 (19-17), για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ 23-20.

Η ομάδα του Πειραιά κατάφερε και να προσπεράσει (25-27), το «τριφύλλι» όμως αντέδρασε σωστά με τη Σπανού να βγαίνει μπροστά κατάφερε να κλείσει το πρώτο ημίχρονο στο +5 (43-38).

Όπως και να έχει, οι ομάδες παρέμεναν κοντά και λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου ήταν ισόπαλες (62-62), η Κριμίλη όμως έστειλε στο +5 (67-62) τις γηπεδούχες.

Με τη Σπανού να είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια οι «πράσινες» προηγήθηκαν με 71-66, οι «ερυθρόλευκες» όμως με επιμέρους 2-9 το μετέτρεψαν σε 73-75. Το ντέρμπι ήταν… ντερμπάρα στα τελευταία λεπτά, με την Τζόνσον να γράφει το 84-85 για τον Ολυμπιακό στα 2 λεπτά πριν το τέλος, η Σπανού όμως, η οποία είχε 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, έκανε το 87-85, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί τελικά με 88-85.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 43-38, 67-62, 88-85