Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο πλησιάζει στο τέλος έπειτα από πολλές περιπέτειες, προσφέροντας ανακούφιση στον Παναθηναϊκό. Ο ιδιόρρυθμος πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, που είχε ταλαιπωρήσει για μέρες τους «Πράσινους» με συνεχείς αλλαγές στις διαπραγματεύσεις, φέρεται τελικά να υπέγραψε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Έτσι, ο 20χρονος Αργεντινός αριστερός εξτρέμ είναι κοντά στο να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και να βάλει το «τριφύλλι» στην καρδιά του.

Οι επαφές ολοκληρώνονται, με τον Μανσούρ να είναι έτοιμος να στείλει όλα τα υπογεγραμμένα έγγραφα στην ελληνική ομάδα, δίνοντας πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μεγάλης μεταγραφής.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά και η Γοδόι δεν βάλει ακόμα ένα εμπόδιο, ο Αντίνο θα αναχωρήσει άμεσα για την Αθήνα. Εκεί θα περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, που θα έχει διάρκεια 3,5 χρόνια ή 4,5 χρόνια σε περίπτωση ενεργοποίησης της οψιόν για ένα επιπλέον έτος.