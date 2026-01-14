Στην Ελλάδα αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης (14/1) ο Στίβεν Τσούμπερ για να κλείσει και τυπικά την συνεργασία του με τον Ατρόμητο.

Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Ελβετός θα υπογράψει συμβόλαιο 1,5+1 έτος. Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός – που ως γνωστόν έχει θητεύσει στην ΑΕΚ – έλυσε τη συνεργασία του με την Ζυρίχη και το όνομά του συνδέθηκε και με την Κηφισιά ενώ παρακολουθούσε την περίπτωσή του και ο Άρης. Εν τέλει ο Ατρόμητος είναι αυτός που τον φέρνει στην Ελλάδα. Ο Τσούμπερ αναμένεται στην χώρα μας το βράδυ της Τετάρτης.