Την κατάκτηση του Σούπερ Καπ στο βόλεϊ για 4η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε να χάνει με 2-0 από τον Παναθηναϊκό αλλά με αντεπίθεση διαρκείας το έκανε 2-3.

Ο αγώνας άρχισε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, μετά το 9-8 όμως οι «πράσινοι» ανέβασαν ρυθμό, προηγήθηκαν με 13-8 και στη συνέχεια με 18-12, για να φτάσουν τελικά στο 25-20 και να κάνουν το 1-0.

Το «τριφύλλι» μπήκε ακόμη πιο δυνατά στο δεύτερο σετ και κατάφερε να προηγηθεί με διψήφια διαφορά, κάνοντας το 2-0 με το εμφατικό 25-15, δείχνοντας έτοιμο να κατακτήσει το τρόπαιο. Τα πράγματα, όμως, δεν εξελίχθηκαν έτσι…

Στο τρίτο σετ οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι ήταν με την πλάτη στον τοίχο, έβγαλαν αντίδραση, πήραν από νωρίς το προβάδισμα, απέκτησαν μια καλή διαφορά και έφτασαν στο 25-17 μειώνοντας σε 2-1.

Ο τελικός είχε και πάλι ενδιαφέρον και στο τέταρτο σετ έγινε μεγάλη μάχη, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 9-4. Οι Πειραιώτες δεν τα παράτησαν, με τους Ατανασίεβιτς και Τζούριτς να βγαίνουν μπροστά κατάφεραν να προσπεράσουν με 19-18 και τελικά με 26-24 έκαναν το 2-2 και οδήγησαν το παιχνίδι στο tie break.

Εκεί, με την ψυχολογία να είναι υπέρ του πλέον, ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς το προβάδισμα και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο, φτάνοντας στο 15-9 για το 3-2, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τροπαίου.

Τα σετ: 25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 9-15