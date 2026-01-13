Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ από την Ουνιόν Βερολίνου, έχοντας έρθει σε σύγκλιση τόσο με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και με τη γερμανική ομάδα. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης με ακόμη έναν μέσο.

Την περίοδο που οι «Πράσινοι» κινούνταν δυναμικά για την υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο και αναμένουν εξελίξεις εντός των επόμενων 48 ωρών, δούλευαν ταυτόχρονα και τη μεταγραφή του 28χρονου Τσέχου χαφ, ο οποίος ανήκει στην Ουνιόν Βερολίνου.

Το «Τριφύλλι» έχει ξεχωρίσει τον Κραλ για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «6» όσο και ως «8», προσφέροντας ισορροπία και ένταση στο παιχνίδι. Οι επαφές με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές έχουν προχωρήσει και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο έμπειρος μέσος αναμένεται να ντυθεί στα «πράσινα» μέσα στην εβδομάδα. Ο Κραλ μετρά 48 συμμετοχές με την εθνική Τσεχίας, έχει σημειώσει δύο γκολ και στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Σπάρτακ Μόσχας, Γουέστ Χαμ, Σάλκε και Εσπανιόλ.

Την ίδια ώρα, στον Παναθηναϊκό εξακολουθούν να εξετάζουν την απόκτηση ενός ακόμη χαφ, ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει ουσιαστική αναβάθμιση στη δημιουργία στον άξονα, ένα κομμάτι όπου η ομάδα παρουσιάζει εμφανές έλλειμμα από την αρχή της σεζόν.