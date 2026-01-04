Ο Ρεμί Καμπελά παραχωρήθηκε από τον Ολυμπιακό με δανεισμό στη Ναντ και έκανε ιδανικό ντεμπούτο με τη φανέλα της καθώς σκόραρε στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Μαρσέιγ με 2-0.

Οι Μασσαλοί, οι οποίοι ήθελαν να παραμείνουν κοντά στην κορυφή, έμειναν με 10 παίκτες στο 26′ καθώς αποβλήθηκε ο Βερμέερεν και λίγα λεπτά μετά, στο 31′, ο Σεντόνζ έκανε το 0-1. Η Μαρσέιγ προσπάθησε να ανασυνταχθεί στη συνέχεια αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά…

Στο 66′ η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έμεινε με 9 παίκτες καθώς αποβλήθηκε και ο Ναντίρ και στο 88′ ο Καμπελά, ο οποίος είχε μπει νωρίτερα ως αλλαγή, με πέναλτι έγραψε το 0-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Η Μαρσέιγ είναι, πλέον, στο -8 από την πρωτοπόρο Λανς με το τέλος του πρώτου γύρου της Ligue 1 ενώ η Ναντ ανέβηκε στη 16η θέση και συνεχίζει τη μάχη της για αποφυγή του υποβιβασμού.