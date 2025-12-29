Η διακοπή για τις γιορτές ήρθε μάλλον στο καλύτερο χρονικό σημείο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος προέρχεται από δύο σερί γκέλες στη Super League, που τον έριξαν από την κορυφή της βαθμολογίας. Αν δεν υπήρχαν και οι απόντες λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, οι συνθήκες θα ήταν απολύτως ιδανικές για τους Ερυθρόλευκους ώστε να ξεκουραστούν και να ανασυνταχθούν.

Παράλληλα, τρέχει ο σχεδιασμός για τις μεταγραφικές προσθήκες και την εκκαθάριση στο ρόστερ, καθώς θα υπάρξουν και αποχωρήσεις. Μάλιστα, ανάμεσα στους υποψήφιους βρίσκεται και ο Γκουστάβο Μάνσα. Μπορεί να ήρθε το καλοκαίρι με πάρα πολλά χρήματα στο Λιμάνι, όμως ακόμα δεν έχει προσφέρει αυτά που περίμεναν και δεν αποκλείεται να φύγει άμεσα. Τι έχει ζητήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το νέο πρόβλημα με τους ξένους. Διαβάστε στο Sportdog.gr