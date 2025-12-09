Ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στις δηλώσεις του τόνισε πως όλοι στην ομάδα πιστεύουν στην πρόκριση.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν, με γκολ του Ζέλσον Μάρτινς, την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση και παρέμειναν ζωντανοί στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη 24άδα, με τον νεαρό διεθνή χαφ να στέκεται στην πίστη που υπάρχει για πρόκριση.

«Νομίζω κάναμε ένα πολύ καλό ματς. Επιτέλους, είχαμε ατυχία πάνω μας στα προηγούμενα ματς και απόψε φύγαμε νικητές. Και στα προηγούμενα ματς ήμασταν καλοί, αλλά δεν πήραμε τη νίκη», είπε αρχικά ο Μουζακίτης, ο οποίος ρωτήθηκε για τον πλαστικό χλοοτάπητα στο γήπεδο της Αστάνα.

«Υπάρχει διαφορά στο χορτάρι, δεν στεκόμαστε σε αυτό, αν σκεφτόμαστε αυτά ή το κρύο δεν γινεται να καταφέρουμε κάτι. Δεν το συζητήσαμε καν στα αποδυτήρια», ήταν η απάντηση του νεαρού άσου, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υπόθεση πρόκριση.

«Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στην πρόκριση. Υπάρχουν δύο ακόμη ματς, πρέπει να κάνουμε δύο νίκες και το πιστεύουμε», ήταν τα λόγια του.