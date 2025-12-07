Ο Πανιώνιος γνώρισε βαριά ήττα με 110-66 από τον Παναθηναϊκό για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και ο Ηλίας Ζούρος έκανε λόγο για «απόλυτη ξεφτίλα» και για «ντροπή».

Η φετινή σεζόν, ούτως ή άλλως, δεν πάει καθόλου καλά για την ομάδα της Νέας Σμύρνης και όλοι ήξεραν ότι θα έχανε στο ΟΑΚΑ. Το πώς έχασε, όμως, έκανε έξαλλο τον προπονητή της, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τη λήξη.

«Τίποτα! Εκτός του Πατρίκη, ο οποίος ήταν κανονικός παίκτης σήμερα, πάλεψε όσο έπαιξε, πήρε ριμπάουντ, έδωσε τα πάντα. Δεν υπάρχει άλλη αξία στο ματς.

Η εμφάνιση είναι η απόλυτη ξεφτίλα. Αν υπάρχει μια λέξη αυτή είναι η ντροπή», ήταν τα λόγια του Ζούρου μετά τη συντριβή από τους «πράσινους», σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ρογκαβόπουλος έβαλε 40 πόντους έχοντας 12/19 τρίποντα.