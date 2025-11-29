Η 12η αγωνιστική της Super League φέρνει κομβικές αναμετρήσεις σε Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Νέα Σμύρνη, με τις ομάδες να παλεύουν είτε για είσοδο στην οκτάδα είτε για βαθμολογική ανάσα.

ΟΦΗ–Βόλος, Άρης–Λάρισα και Κηφισιά–Πανσερραϊκός είναι τα τρία σημερινά μας.

Αναλυτικά:

ΟΦΗ – ΒΟΛΟΣ

17:30 – COSMOTE SPORT 2 HD

Ο ΟΦΗ πέτυχε την πρώτη του νίκη με τον Κόντη στον πάγκο του, εκτός έδρας με την Λάρισα και ήταν σημαντική στην προσπάθεια, που κάνει για να μπει στην οχτάδα. Ζητούμενο είναι η διάρκεια και οι πρώτοι βαθμοί στο Παγκρήτιο, καθώς έχει χάσει όλα τα ματς και η μοναδική εντός έδρας νίκη είναι στην Τρίπολη, επί του ΟΦΗ, στο μοναδικό ματς που ως γηπεδούχος δεν δέχθηκε γκολ. Από προβλήματα προέρχονται ο μέσος Βούκοτιτς και ο φορ Σανελάτο, επιστρέφει ο εξτρέμ Νους.

Αν και προηγήθηκε, ο Βόλος δεν κατάφερε να αποφύγει την εντός έδρας ήττα από την Λάρισα στο ντέρμπι της τετράδας. Ήταν η πρώτη του ήττα σε ματς που δεν είναι απέναντι στο Big-5, ωστόσο παραμένει ψηλά στη βαθμολογία και πάει στο Ηράκλειο για να ρεφάρει άμεσα τους χαμένους βαθμούς. Εκτός έδρας έχει ήδη πετύχει τρεις νίκες και οι ήττες του είναι σε ματς που δεν σκόραρε, απέναντι στους διεκδικητές του τίτλου. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Φορτούνα, από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Τσοκάνης.

ΑΡΗΣ – ΛΑΡΙΣΑ

19:30 – Novasports Prime

Η ήττα από την ΑΕΚ έκανε πιο βαρύ το κλίμα στον Άρη, με τον Χιμένεθ να μπαίνει στο επίκεντρο της κριτικής. Οι Θεσσαλονικείς συμπλήρωσαν επτά αγωνιστικές χωρίς τρίποντο, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έχουν μόλις ένα, από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και η νίκη είναι μονόδρομος. Συνεχίζεται το πρόβλημα στο γκολ, αλλά και οι απουσίες. Ο μέσος Μόντσου είναι τιμωρημένος, από προβλήματα προέρχονται ο αμυντικός Σούντμπεργκ, οι μέσοι Γένσεν, Μισεουί και οι επιθετικοί Δώνης, Αλφαρέλα, ενώ επιστρέφει ο μέσος Γαλανόπουλος.

Η Λάρισα γνώρισε μία ακόμη ήττα στο γήπεδο της, παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία και ψάχνει λύσεις, κυρίως στην αμυντική λειτουργία, αφού με εξαίρεση το ματς στις Σέρρες, όπου πέτυχε τη μοναδική νίκη της μέχρι τώρα, σε όλα τα παιχνίδια έχει δεχθεί γκολ. Η αλήθεια είναι ότι εκτός έδρας παίρνει περισσότερους βαθμούς και θα προσπαθήσει να πάρει κάτι στο ματς με τον Άρη. Εκτός πλάνων είναι ο τιμωρημένος μέσος Πέρες, από πρόβλημα προέρχεται ο αμυντικός Δεληγιαννίδης.

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

19:30 – COSMOTE SPORT 1 HD

Η Κηφισιά έχασε για πρώτη φορά φέτος δύο συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά έπαιξε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Θέλει να επανέλθει στις επιτυχίες, αλλά και στις εντός έδρας νίκες, αφού ως γηπεδούχος έχει μόλις ένα τρίποντο, με τον Παναθηναϊκό στον Βόλο. Εξακολουθεί να μην κρατάει το μηδέν στην άμυνα, σκοράρει εύκολα, αλλά δεν παίζει ο βασικός φορ της, Τεττέη, που είναι τιμωρημένος, όπως και ο αμυντικός Σόουζα. Έχει όμως πολλές επιστροφές (γκολκίπερ Ραμίρες, αμυντικοί Μποτία, Μαϊντάνα, μέσοι Πέρεθ, Πόμπο, εξτρέμ Παντελίδης).

Ο Πανσερραϊκός ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό για ένα ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο δεν μπόρεσε να προβάλει αντίδραση. Ο νέος προπονητής του, Σαραγόσα, προσπαθεί να αλλάξει πράγματα και αυτό φάνηκε στο καλό διάστημα απέναντι στους «πράσινους», αλλά θα χρειαστεί περισσότερα για να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση. Παραμένει το πρόβλημα και στο σκοράρισμα, αλλά και στην αμυντική λειτουργία. Από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Ουαγκέ, ο μέσος Αρμουγκόμ και ο φορ Λεό, επιστρέφει ο επιθετικός Ίβαν.