Μόνο η ανακοίνωση απομένει πλέον για να είναι και επισήμως ο Αριστοτέλης Μυστακίδης ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ανακοίνωσε πως στις 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να έχει ανάψει, όπως αναμενόταν, το πράσινο φως, απομένουν λεπτομέρειες πλέον για να περάσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών στον Μυστακίδη. Πρόκειται για την αρχή μιας νέας εποχής για τον ΠΑΟΚ, με την ΚΑΕ να καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 στις 10:00 στο PAOK Sports Arena.

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2025, είναι απαραίτητο οι μέτοχοι να ενημερώσουν με σχετικό email στη διεύθυνση [email protected] έως την 15η Δεκεμβρίου 2025, ώστε να λάβουν τη σχετική επιβεβαιωτική απάντηση.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σε μορφή pdf…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (ΑΑΕ) με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ [Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 043793606000 και ΑΦΜ 999719662]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004- ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ», καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17/12/2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο επί της οδού Αντ. Τρίτση 12 γήπεδο PAOK SPORTS ARENA που χρησιμοποιεί ως έδρα της η ΚΑΕ, στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 23/12/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας (Αντ. Τρίτση 12) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.

Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να υποβάλει τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη 26.11.2025

Για το ΔΣ της ΑΑΕ «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»

Αθανάσιος Χατζόπουλος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος».