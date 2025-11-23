Ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-81 τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, με τον Σέιμπεν Λι να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνισή του πετυχαίνοντας 24 πόντους με 5/6 τρίποντα.

Ο Αμερικανός γκαρντ προβληματίζει από την αρχή της σεζόν με τις εμφανίσεις του και δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί ως αντάλλαγμα για να αποκτήσουν παίκτη οι «ερυθρόλευκοι» ώστε να ενισχυθούν για τη συνέχεια της σεζόν.

Στον αγώνα με τους «ασπρόμαυρους» στη Θεσσαλονίκη, πάντως, ο Λι ήταν εκπληκτικός, πετυχαίνοντας 24 πόντους με 5/6 τρίποντα ενώ μοίρασε και 6 ασίστ στους συμπαίκτες του, οι οποίοι έσπευσαν να τον συγχαρούν για την απόδοσή του.