Την 8η νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Basket League πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του ΠΑΟΚ με 92-81 εκτός έδρας, με τον Σέιμπεν Λι να κάνει το καλύτερό του παιχνίδι φέτος.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν, φυσικά, το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη νίκη και με τον Βεζένκοβ να σκοράρει από νωρίς κατάφερε να προηγηθεί με 14-8 στο 5′ και στη συνέχεια με 21-11, χάρη σε 5 συνεχόμενους πόντους του Λι.

Οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να μειώσουν σε 17-23 στο τέλος της πρώτης περιόδου αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα από τη στιγμή που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν συγκεντρωμένη. Έτσι, στο 15′ το σκορ ήταν 26-38, με τους Πειραιώτες να ελέγχουν πλήρως την κατάσταση.

Τα τρίποντα των Ντίμσα και Μπράουν βοήθησαν τους Θεσσαλονικείς να μειώσουν σε 41-48 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στην τρίτη περίοδο όμως το παιχνίδι κρίθηκε οριστικά… Με τον Λι να κάνει το καλύτερό του παιχνίδι, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν στο +18 (64-46) στο 26′ και μπήκαν από το +17 (73-56) στο τελευταίο δεκάλεπτο, το οποίο έγινε επειδή… έπρεπε να γίνει.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά και να χάσει αξιοπρεπώς, με τον Ολυμπιακό να έχει πάντα τον έλεγχο και να παίρνει τη νίκη με 92-81, έχοντας για κορυφαίο τον εξαιρετικό Λι που πέτυχε 24 πόντους με 5/6 τρίποντα, μοιράζοντας και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-48, 56-73, 81-92