Ο Ολυμπιακός, όπως έχει πει και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ για να ενισχύσει το ρόστερ του, προς το παρόν όμως δεν έχει βρει τον κατάλληλο, όπως τόνισε ο Χρήστος Μπαφές.

Ο Sports Director της ερυθρόλευκης ΚΑΕ έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ πριν την έναρξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και δέχθηκε, όπως αναμενόταν, ερώτηση για τη μεταγραφή που θέλει να κάνει η ομάδα.

Μια ερώτηση, στην οποία ο Μπαφές έδωσε την ακόλουθη απάντηση: ««Το μεταγραφικό είναι 12 μήνες και μία μέρα, είμαστε στην αγορά και αναζητούμε παίκτη. Όπως έχει πει και ο κόουτς, ψάχνουμε παίκτη στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Δε θα πάρουμε παίκτη για να πάρουμε. Αυτήν τη στιγμή δεν έχει βρεθεί κάτι, κάποιες φορές τα δημιουργούν οι συγκυρίες.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Λο έμεινε ελεύθερος από την Παρτίζαν. Χρειάζεται και λίγο τύχη, να έχεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου ανοιχτά, όλο αυτό το έχουμε, προσπαθούμε να βρούμε τον παίκτη που θα μας βοηθήσει».