Τις προτάσεις που θα υποβληθούν στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA ανακοίνωσε την Πέμπτη (13/11) ο Ντέιβιντ Ελερέι, πρώην διεθνής διαιτητής και εκπρόσωπος της IFAB.
Στη συνάντηση που έγινε στη Φρανκφούρτη, στο πλαίσιο των εργασιών της European Football Clubs (EFC), αποφασίστηκε να υποβληθούν προς εξέταση κάποιες προτάσεις στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία προκειμένου να γίνουν αλλαγές που θα βελτιώσουν το ποδόσφαιρο.
Όπως, λοιπόν, αποκάλυψε ο Ελερέι, μία από τις προτάσεις που θα υποβληθούν είναι αυτή της… κατάργησης των βοηθών του διαιτητή και το να υπάρχουν δύο ρέφερι στον αγώνα, με το VAR, παράλληλα, να έχει αυξημένες αρμοδιότητες.
Συγκεκριμένα, οι προτάσεις της IFAB προς την εκτελεστική επιτροπή της UEFA, η οποία θα πάρει και την τελική απόφαση για το αν θα υπάρξουν ή όχι αλλαγές σε σχέση με ό,τι ισχύει μέχρι τώρα, είναι οι εξής…
- Το πρωτόκολλο VAR πρέπει να υποστεί αλλαγές όσον αφορά το εύρος των σοβαρών σφαλμάτων, με την συμπερίληψη και άλλων θεμάτων στο πεδίο της ευθύνης του.
- Δύο διαιτητές στο γήπεδο και κατάργηση των βοηθών διαιτητών, ιδέα που μπορεί να προχωρήσει όταν υπάρξει αυτοματοποίηση και τεχνολογική εξέλιξη που θα επιτρέπει να αποφασίζεται αν η μπάλα είναι εντός ή εκτός των τεσσάρων γραμμών σε οποιαδήποτε περίσταση του παιχνιδιού.
- Μέτρηση του χρόνου για τις επαναφορές από τα πλάγια άουτ, όπως συμβαίνει με τους τερματοφύλακες και την επαναφορά της μπάλας.
- Εισαγωγή μέτρων για να αποτρέπεται ο τερματοφύλακας να χάνει χρόνο με υποτιθέμενους τραυματισμούς.