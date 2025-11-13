Τις προτάσεις που θα υποβληθούν στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA ανακοίνωσε την Πέμπτη (13/11) ο Ντέιβιντ Ελερέι, πρώην διεθνής διαιτητής και εκπρόσωπος της IFAB.

Στη συνάντηση που έγινε στη Φρανκφούρτη, στο πλαίσιο των εργασιών της European Football Clubs (EFC), αποφασίστηκε να υποβληθούν προς εξέταση κάποιες προτάσεις στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία προκειμένου να γίνουν αλλαγές που θα βελτιώσουν το ποδόσφαιρο.

Όπως, λοιπόν, αποκάλυψε ο Ελερέι, μία από τις προτάσεις που θα υποβληθούν είναι αυτή της… κατάργησης των βοηθών του διαιτητή και το να υπάρχουν δύο ρέφερι στον αγώνα, με το VAR, παράλληλα, να έχει αυξημένες αρμοδιότητες.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις της IFAB προς την εκτελεστική επιτροπή της UEFA, η οποία θα πάρει και την τελική απόφαση για το αν θα υπάρξουν ή όχι αλλαγές σε σχέση με ό,τι ισχύει μέχρι τώρα, είναι οι εξής…