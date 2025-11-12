Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Παρί για τη 10 αγωνιστική της Euroleague και ο Κώστας Σλούκας αποθέωσε τον Εργκίν Αταμάν, μετά την ομιλία του προπονητή στα αποδυτήρια.

Με τον Κένεθ Φαρίντ να κάνει εκπληκτικό ντεμπούτο οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση στο Παρίσι και πήραν μια νίκη που ήθελαν πολύ, όχι μόνο για βαθμολογικού αλλά και ψυχολογικούς λόγους.

Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που επανέφερε τα χαμόγελα στο «τριφύλλι», με τον Σλούκα να αποθεώνει τον Αταμάν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη, με μια ατάκα που μπορεί να θεωρηθεί και… μπηχτή προς όσους αμφισβητούν τον Τούρκο προπονητή.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ, ο Αταμάν ακούγεται να λέει, μεταξύ άλλων, στους παίκτες του: «Κάποιες φορές παίζουν φανταστικά, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να σταματήσεις κάποιους από τους αιφνιδιασμούς στο ανοιχτό γήπεδο».

Στη συνέχεια ακούγονται τα χειροκροτήματα των παικτών και ο Σλούκας που λέει: «εν ξέρει ρε. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει ο προφεσόρ».