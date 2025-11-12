Μία ιστορική στιγμή συνέβη μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Παρτίζαν με τη Μονακό όπου οι Σέρβοι πήραν σπουδαία νίκη στο φινάλε με 78-76.

Αυτό γιατί με το τέλος του ματς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αγκάλιασε εγκάρδια τον Βασίλη Σπανούλη, αφού ως γνωστόν οι δύο τους δεν είχαν καλές σχέσεις μετά την αποχώρηση του νυν προπονητή της Μονακό από τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό.

Σπανούλης και Ομπράντοβιτς αγκαλιάστηκαν με θέρμη, συνομίλησαν για λίγο και έδειξαν πως όλα όσα έγιναν ή ειπώθηκαν ανήκουν στο παρελθόν σε μια πολύ όμορφη στιγμή.

Obradovic & Spanoulis ❤️🐐



“It’s been 15 years…” pic.twitter.com/vXsWrisdTD — Vassilis Papandreou (@sili81) November 11, 2025

Ο Ομπράντοβιτς ρωτήθηκε σχετικά, με την απάντησή του να είναι λακωνική και αφοπλιστική: «Ήταν κάτι προσωπικό», είπε χωρίς να δώσει την παραμικρή έκταση στο θέμα. Θέλοντας να κρατήσει τη στιγμή ανάμεσα σε εκείνον και τον Βασίλη Σπανούλη.