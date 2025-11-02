Ο Στέφανος Σακελλαρίδης το πάλεψε αλλά δεν απέφυγε την ήττα με 2-0 από τον Νούνο Μπόρχες και κατ’ επέκταση και τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του Hellenic Championship που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ.

Το τουρνουά της ATP άρχισε και… τελείωσε ήδη για τον Σακελλαρίδη, ο οποίος ήξερε από την πρώτη στιγμή ότι είχε πολύ δύσκολη αποστολή κόντρα στον Μπόρχες. Και αποδείχθηκε και στην πράξη αυτό.

Ο Έλληνας τενίστας ήταν εξαιρετικός στο πρώτο σετ και έδωσε μάχη μέχρι τέλους για να το κατακτήσει, τελικά όμως το έχασε με 7-6 και αυτό, όπως φάνηκε στη συνέχεια, επηρέασε και την ψυχολογία του.

Το break που έκανε ο Μπόρχες για να πάει στο 4-2 έκανε και τη διαφορά, με τον Σακελλαρίδη να μην καταφέρνει να απαντήσει και να χάνει και το δεύτερο σετ με 6-3, με συνέπεια την ήττα και τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 7-6, 6-3