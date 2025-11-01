Με τον Νίκολς να πετυχαίνει 21 πόντους, το Περιστέρι νίκησε με 79-66 την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, με τις δύο ομάδες να είναι πλέον μαζί στη βαθμολογία (4-1).

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 8-2 στα πρώτα λεπτά και στη συνέχεια με τον Χάρις να αρχίσει το σκοράρισμα κατάφεραν να κλείσουν στο +7 (23-16) την πρώτη περίοδο.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να αντιδράσουν στη δεύτερη και με καλάθι του Κατσίβελη πέρασαν μπροστά (31-30) στο 16′, ο Καρντένας όμως έβαλε ξανά μπροστά το Περιστέρι (43-40 στο ημίχρονο).

Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν ακόμη και με 10 πόντους (51-41) χάρη σε τρίποντο του Αμπερκρόμπι, οι «κιτρινόμαυροι» όμως επανήλθαν και μείωσαν σε 51-48, για να μπουν στο τελευταίο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες με το σκορ 57-54.

Εκεί, όμως, ο Νίκολς έβαλε πολύ σημαντικά καλάθια για το Περιστέρι που ξέφυγε με 75-61 και πήρε τη νίκη με 79-66, με την ΑΕΚ να γνωρίζει την πρώτη της ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 43-40, 57-54, 79-66