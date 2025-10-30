Η Ανγκόλα γιορτάζει για τα 50 χρόνια από την ανεξαρτησία της και αποφάσισε να πληρώσει το ποσό των 12 εκατ. ευρώ για ένα φιλικό παιχνίδι με την εθνική Αργεντινής παρουσία του Λιονέλ Μέσι.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 14 Νοεμβρίου στη Λουάντα, την πρωτεύουσα της Ανγκόλας, με τα ΜΜΕ της χώρας να το προαναγγέλουν ως ένα ιστορικό γεγονός. Και αφού είναι ιστορικό γεγονός, η Ανγκόλα το πλήρωσε και ακριβά.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της χώρας πλήρωσε το ποσό των 12 εκατ. ευρώ στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής για το φιλικό παιχνίδι, εξασφαλίζοντας, με αυτό το ποσό, την παρουσία του Μέσι και όλων των άλλων αστέρων της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.