Ο Ολυμπιακός υπέστη βαριά ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» για την τρίτη αγωνιστική του Champions League, ωστόσο η άδικη αποβολή του ‘Εσε με το σκορ στο 2-1, αλλά και το ανύπαρκτο πέναλτι στον Ράσφορντ, δημιούργησε νέα συνθήκη στο παιχνίδι και οδήγησε στην κατάρρευση των Πειραιωτών τα τελευταία λεπτά.

Λίγες ημέρες μετά την αναμέτρηση με τους «μπλαουγκράνα», ο Ντάνιελ Ποντένσε ξέσπασε κατά της διαιτησίας, σε προσωπική του ανάρτηση στο Instagram.

«Μου πήρε δύο μέρες για να προσπαθήσω να καταλάβω πώς γίνεται οι άνθρωποι να κρίνουν τόσο άσχημα και να είναι ταυτόχρονα τόσο αλαζόνες.

Ήταν εξαιρετικά δύσκολο απέναντι σε μία σπουδαία ομάδα να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τόση ανικανότητα. Δώσαμε καλή μάχη σε κάποια σημεία του αγώνα. Τώρα παραμένουμε ενωμένοι ως ομάδα και ως σύλλογος και έτοιμοι για την Κυριακή. Ευχαριστώ για τη στήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός.