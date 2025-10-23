Στην ανανέωση του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028, όταν και θα έχει συμπληρώσει πέντε χρόνια στις ΗΠΑ, προχώρησε ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντίνος άσος, πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν, υπέγραψε το 2023 στην Ίντερ Μαϊάμι, με την οποία έχει πετύχει 50 γκολ στο MLS. Αριθμός που θα συνεχίσει να μεγαλώνει καθώς αποφάσισε να υπογράψει νέο συμβόλαιο.

Τόσο οι Αμερικάνοι όσο και ο Μέσι ήθελαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και μετά την προφορική συμφωνία ήρθε η ώρα των υπογραφών, για να επισημοποιηθεί έτσι η ανανέωση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028, όταν ο Αργεντίνος θα είναι 41 ετών.

Για την Ίντερ Μαϊάμι ήταν κομβικής σημασίας το να παραμείνει με νέο συμβόλαιο ο Μέσι ώστε να είναι αυτός ο ηγέτης με τον οποίο θα μπει η ομάδα στο νέο γήπεδο, το Freedom Park, το οποίο θα είναι έτοιμο το 2026.