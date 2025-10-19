Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκε η υπόθεση της απαγωγής του Σενεγαλέζου τερματοφύλακα Τσεΐκ Τουρέ καθώς βρέθηκε, τελικά, νεκρός στη Γκάνα.
Άγνωστοι είχαν προσεγγίσει τον νεαρό τερματοφύλακα που θεωρείτο μεγάλο ταλέντο και του είχαν υποσχεθεί επαγγελματικό συμβόλαιο, τελικά όμως δεν ήταν άνθρωποι που ήθελαν να τον βοηθήσουν αλλά να τον απαγάγουν.
Οι δράστες της απαγωγής ζήτησαν, στη συνέχεια, λύτρα από την οικογένεια του Τουρέ για να τον αφήσουν ελεύθερο, δεν κατέστη όμως δυνατό να συγκεντρωθεί το ποσό που είχαν ζητήσει. Έτσι, το δράμα κορυφώθηκε όταν ο νεαρός Σενεγαλέζος τερματοφύλακας βρέθηκε νεκρός στη Γκάνα.
Οι Αρχές των δύο χωρών συνεργάζονται, πλέον, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.
Triste nouvelle pour le football sénégalais… 💔— Foot Mercato (@footmercato) October 19, 2025
Le jeune gardien Cheikh Touré, espoir formé à Esprit Foot Yeumbeul, nous a quittés dans des circonstances dramatiques. 🕊️🇸🇳
Le jeune joueur aurait été piégé par un groupe d’individus mal intentionnés lui faisant miroiter des… pic.twitter.com/5x313gxWd3