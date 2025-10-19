Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκε η υπόθεση της απαγωγής του Σενεγαλέζου τερματοφύλακα Τσεΐκ Τουρέ καθώς βρέθηκε, τελικά, νεκρός στη Γκάνα.

Άγνωστοι είχαν προσεγγίσει τον νεαρό τερματοφύλακα που θεωρείτο μεγάλο ταλέντο και του είχαν υποσχεθεί επαγγελματικό συμβόλαιο, τελικά όμως δεν ήταν άνθρωποι που ήθελαν να τον βοηθήσουν αλλά να τον απαγάγουν.

Οι δράστες της απαγωγής ζήτησαν, στη συνέχεια, λύτρα από την οικογένεια του Τουρέ για να τον αφήσουν ελεύθερο, δεν κατέστη όμως δυνατό να συγκεντρωθεί το ποσό που είχαν ζητήσει. Έτσι, το δράμα κορυφώθηκε όταν ο νεαρός Σενεγαλέζος τερματοφύλακας βρέθηκε νεκρός στη Γκάνα.

Οι Αρχές των δύο χωρών συνεργάζονται, πλέον, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.