Ο Χάνσι Φλικ αποβλήθηκε για διαμαρτυρίες στο 91ο λεπτό του αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Τζιρόνα και μετά το νικητήριο γκολ του Αραούχο στο 93ο πανηγύρισε κάνοντας μια άσεμνη χειρονομία.

Ο Γερμανός προπονητή γενικά έχει αρκετά νεύρα το τελευταίο διάστημα, τόσο με τους παίκτες του όσο και με τη διοίκηση των «μπλαουγκράνα». Στον αγώνα με την Τζιρόνα, όμως, απέκτησε νεύρα και με τους διαιτητές.

Ο Φλικ αποβλήθηκε στο 91ο λεπτό, με το σκορ στο 1-1, για διαμαρτυρίες, συνέχισε όμως να παρακολουθεί από τη φυσούνα τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης και όταν ο Αραούχο έγραψε το 2-1 στο 93′ η κάμερα τον έπιασε να κάνει μια άσεμνη χειρονομία.

Μια χειρονομία, πάντως, που δεν είχε κάποιον συγκεκριμένο αποδέκτη, όπως είπε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα. «Ήταν μια έκρηξη της στιγμής λόγω της έντασης που υπήρχε, δεν απευθυνόμουν σε κανέναν», ήταν τα λόγια του.