Με γκολ του Αραούχο στο 93ο λεπτό η Μπαρτσελόνα, η οποία την Τρίτη (21/10) θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για το Champions League, νίκησε με 2-1 την Τζιρόνα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της La Liga και πλησίασε, με παιχνίδι περισσότερο, στο -1 τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν καλά στο παιχνίδι, πήραν από το ξεκίνημα τον έλεγχο και δεν άργησαν να πάρουν και το προβάδισμα, με τον Πέδρι να βρίσκει χώρο στην αντίπαλη περιοχή και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με πλασέ.

Από νωρίς, επομένως, το σκορ ήταν 1-0, δεν άργησε όμως ούτε το 1-1… Στο 20′ ο Βίτσελ με απίστευτο ανάποδο ψαλίδι ισοφάρισε για την Τζιρόνα, η οποία στο 23′ είχε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει την ανατροπή αλλά ο Σέζνι απέκρουσε στο τετ α τετ.

Αμέσως μετά, στο 24′, οι φιλοξενούμενοι είχαν νέο τετ α τετ με τον Βανάτ αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το πλασέ που έκανε, για να ακολουθήσει στο 30′ το δοκάρι της Μπάρτσα σε εκτέλεση φάουλ του Ράσφορντ.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ, γενικά, είχε πολλά προβλήματα και η Τζιρόνα είχε κι άλλες μεγάλες ευκαιρίες για να προηγηθεί αλλά δεν το έκανε, με τους γηπεδούχους να έχουν και δεύτερο δοκάρι, στο 52′, αυτή τη φορά σε σουτ του Φερμίν Λόπεθ από το ύψος της περιοχής.

Το παιχνίδι, επομένως, παρέμενε στο 1-1 και τα λεπτά περνούσαν, με τη Μπαρτσελόνα να είναι συνεχώς μπροστά με στόχο το δεύτερο γκολ, το οποίο πέτυχε στις καθυστερήσεις. Στο 93′ ο Ντε Γιονγκ έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Αραούχο με ωραίο πλασέ έγραψε το 2-1, δίνοντας τη νίκη στους «μπλαουγκράνα».