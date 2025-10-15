Ο Μενχτί Ταρέμι έχει κάνει καλό ξεκίνημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού μετά τη μεταγραφή του από την Ίντερ και είναι ένας από τους τρεις υποψήφιους για τον τίτλο του καλύτερου Ασιάτη ποδοσφαιριστή της χρονιάς.

Ο 33χρονος Ιρανός άφησε πριν λίγους μήνες τους «νερατζούρι», με τους οποίους έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League την περασμένη σεζόν, για να έρθει στην Ελλάδα και στους «ερυθρόλευκους», με τους οποίους έχει κάνει καλό ξεκίνημα.

Ο Ταρέμι έχει ήδη 4 γκολ (συν μία ασίστ) σε 7 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και αναμένεται να ανεβάσει κι άλλο τον ρυθμό του στη συνέχεια της σεζόν, προσφέροντας εγγυήσεις στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Όπως και να έχει, εν αναμονή της επανέναρξης του πρωταθλήματος, ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού περιμένει να μάθει αν θα αναδειχθεί καλύτερος Ασιάτης παίκτης της χρονιάς καθώς είναι ένας από τους υποψήφιους, μαζί με τον Τακεφούσα Κούμπο της Ρεάλ Σοσιεδάδ και τον Λι Κανγκ-Ιν της Παρί Σεν Ζερμέν.