Στην απόλυση του δημοσιογράφου Ντέγιαν Άντζους μετά τα σεξιστικά σχόλια που έκανε για την αντιπρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας της Παρτιζάν, Μίλκα Φόρτσαν, προχώρησε το TV Arena Sport.

Τα όσα είπε, όχι μόνο μία φορά αλλά αρκετές περισσότερες, ο δημοσιογράφος για την αντιπρόεδρο της Παρτιζάν προκάλεσαν σάλο στη Σερβία, με τις αντιδράσεις να είναι έντονες και το Μέσο στο οποίο δούλευε να αποφασίζει τελικά την απομάκρυνσή του.

Το TV Arena Sport, μάλιστα, εξέδωσε ανακοίνωση για το γεγονός, στην οποία αναφέρει τα εξής.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την κατάχρηση του δημόσιου χώρου των μέσων ενημέρωσης από τους δημιουργούς της εκπομπής και αποστασιοποιούμαστε από το εν λόγω σχόλιο.

Το TV Arena Sport επιθυμεί να τονίσει τη σαφή και συνεπή θέση του: Είμαστε μια αθλητική εταιρεία που αντιμετωπίζει όλα τα αθλήματα, τους συλλόγους, τις ομοσπονδίες και τους αθλητές με ίσο σεβασμό, επαγγελματισμό και αφοσίωση, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δημοτικότητα ή την παράδοσή τους.

Ως εκ τούτου, ζητούμε από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο της Παρτιζάν να δεχτεί τη συγγνώμη και το χέρι της συμφιλίωσης εκ μέρους της συνεργασίας που έχουμε χτίσει εδώ και χρόνια, και να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας στα επόμενα χρόνια».