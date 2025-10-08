Η Εθνική μετράει αντίστροφα για την αναμέτρηση της Πέμπτης (09/10, 21:45) κόντρα στη Σκωτία, στη Γλασκώβη για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής διατηρεί κλειστά τα χαρτιά του, όσον αφορά το αρχικό σχήμα που θα ξεκινήσει την αναμέτρηση κόντρα στους Σκωτσέζους.

Η τετράδα της άμυνας, αλλά και ο άνθρωπος που θα βρίσκεται κάτω από την εστία της «γαλανόλευκης» είναι σχεδόν σίγουρα, αφού ο Κωνσταντής Τζολάκης πιθανόν θα είναι στα γκολπόστ και οι Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τσιμίκας θα είναι μπροστά του.

Στη μεσαία γραμμή ο Χρήστος Ζαφείρης θα είναι ο ένας εκ των δύο χαφ, με τον Μανώλη Σιώπη και τον Πέτρο Μάνταλο να διεκδικούν τη θέση που βρίσκεται στο πλάι του.

Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το δεξί άκρο της επίθεσης, αφού ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν έχει προπονηθεί ακόμα λόγω ίωσης.

Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί ο Γιώργος Μασούρας στη θέση του, με τον Χρήστο Τζόλη στα αριστερά και τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο «10». Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Βαγγέλης Παυλίδης.