Ο νέος προπονητής της Κ21 της Ιταλίας, Σίλβιο Μπαλντίνι στην τελευταία προπόνηση έβαλε τους παίκτες του να προπονηθούν με το ένα μάτι καλυμμένο και η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στα ιταλικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, η προπονητική φιλοσοφία του Μπαλντίνι βοηθά τους παίκτες να συγκεντρώνονται περισσότερο στον έλεγχο της μπάλας και στην αίσθηση του γηπέδου.

«Με τον τρόπο προπόνησής του, ο Μπαλντίνι μπαίνει στο μυαλό μας, τον ακούμε και ακολουθούμε τις οδηγίες του. Μαζί του δουλεύουμε σκληρά και έντονα, εφαρμόζοντας καινοτομίες όπως προπονήσεις στην πισίνα και άλλες νέες μεθόδους. Για παράδειγμα, προπονηθήκαμε όλοι με δεμένα μάτια, δεν ήταν εύκολο, αλλά ο προπονητής μάς είπε ότι αυτό βοηθά οπτικά, γιατί όταν παίρνεις την μπάλα είσαι πιο συγκεντρωμένος στον έλεγχο και βελτιώνεις την τεχνική σου».