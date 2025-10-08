Ο νέος προπονητής της Κ21 της Ιταλίας, Σίλβιο Μπαλντίνι στην τελευταία προπόνηση έβαλε τους παίκτες του να προπονηθούν με το ένα μάτι καλυμμένο και η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στα ιταλικά ΜΜΕ.
Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, η προπονητική φιλοσοφία του Μπαλντίνι βοηθά τους παίκτες να συγκεντρώνονται περισσότερο στον έλεγχο της μπάλας και στην αίσθηση του γηπέδου.
«Με τον τρόπο προπόνησής του, ο Μπαλντίνι μπαίνει στο μυαλό μας, τον ακούμε και ακολουθούμε τις οδηγίες του. Μαζί του δουλεύουμε σκληρά και έντονα, εφαρμόζοντας καινοτομίες όπως προπονήσεις στην πισίνα και άλλες νέες μεθόδους. Για παράδειγμα, προπονηθήκαμε όλοι με δεμένα μάτια, δεν ήταν εύκολο, αλλά ο προπονητής μάς είπε ότι αυτό βοηθά οπτικά, γιατί όταν παίρνεις την μπάλα είσαι πιο συγκεντρωμένος στον έλεγχο και βελτιώνεις την τεχνική σου».
Onder de nieuwe bondscoach Baldini traint Jong Italië op opmerkelijke wijze: met een ooglapje op. pic.twitter.com/wjh0PShvHI— Wesley Victor Mak 🇮🇹 (@WesleyVictorMak) October 7, 2025
🗣️ Silvio Baldini racconta l’emozione di guidare l’#Under21 🇮🇹— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 1, 2025
👀 Esclusiva 𝑽𝒊𝒗𝒐 𝑨𝒛𝒛𝒖𝒓𝒓𝒐 𝑻𝒗👇🏻
https://t.co/PTRz1dHJqX#Azzurrini #VivoAzzurro pic.twitter.com/pQeCPE9Skj