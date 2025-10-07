To Παγκρήτιο θα είναι η έδρα διεξαγωγής του Super Cup μεταξύ Ολυμπιακού και ΟΦΗ, το οποίο επανέρχεται μετά από 18 χρόνια.

Η περυσινή σεζόν βρήκε τον Ολυμπιακό να θριαμβεύει στο φινάλε αφού πήρε και τους δύο τίτλους, τόσο αυτόν του πρωταθλητή Ελλάδας στην Stoiximan Super League όσο και εκείνον του Κυπελλούχου έπειτα από την επικράτησή του με 2-0 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, απέναντι στον ΟΦΗ.

Στις 3/1 θα διεξαχθεί ο τελικός στην Κρήτη, κατόπιν απόφασης ΕΠΟ που αναμένεται να επικυρωθεί εντός της ημέρας (η επιλογή του ΟΑΚΑ απορρίφθηκε λόγω έργων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο), με την προϋπόθεση να είναι κατάλληλο να φιλοξενήσει το ματς.