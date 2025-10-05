Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός κοντράρονται στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την 1η θέση της βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 13 βαθμούς και μοιράζονται την κορυφή με την ΑΕΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να ακολουθούν με 11. Καταλαβαίνει ο καθένας, επομένως, πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία, αν και ακόμη είναι πολύ νωρίς στη σεζόν.

Οι δύο ομάδες έχουν ως στόχο τους τρεις βαθμούς για να πάνε με ηρεμία και χαμόγελα στη διακοπή του Οκτωβρίου και οι 11άδες με τις οποίες θα αρχίσουν το ματς είναι οι εξής…

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Κοστίνια, Έσε, Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.