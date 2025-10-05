Αισιόδοξος για τη σεζόν που ξεκινάει δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την περιπέτεια υγείας που είχε.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας, μετά την περιπέτεια που είχε με τον κορονοϊό και μίλησε στα social media της ομάδας.

«Δεν θα σας πω ψέματα, ήμουν στο κρεβάτι μου με τις κουβέρτες μου και έτρεμα και για μερικές ημέρες δεν μπορούσα να παρακολουθήσω την προπόνηση. Αλλά σήμερα είδα το VIDEO και βλέπω τις δυνατότητες που έχει η ομάδα.

Μπορούμε να παίξουμε γρήγορα, είμαστε καλοί αθλητές και απλά πρέπει να μεταφέρουμε καλά την μπάλα. Η μπάλα δεν πρέπει να κολλάει. Αν η μπάλα αρχίσει να κολλάει τότε δεν θα είμαστε τόσο καλοί. Έχουμε πολύ σουτ και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσηλωμένοι αμυντικά. Πρέπει να είμαστε σαν ‘κόλλα’. Αν είμαστε ενωμένοι, θα είμαστε καλοί», σημείωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Η αυτοπεποίθησή μου είναι στα ύψη. Αισθάνομαι πολύ καλά με τον εαυτό μου, αισθάνομαι πολύ καλά με την ομάδα. Είμαι ενθουσιασμένος. Πιστεύω πραγματικά σε αυτή την ομάδα, είναι νεανική, γεμάτη ενέργεια.

Νομίζω ότι είναι μια ομάδα γεμάτη με σκύλους, παίκτες που ξέρουν τον ρόλο τους και θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να τον υπηρετήσουν. Για να βοηθήσουν αυτή την ομάδα να είναι σπουδαία. Πιστεύω ότι είμαστε μια πολύ πολύ επικίνδυνη ομάδα».