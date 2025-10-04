Με γκολ του Εστεβάο στο 96ο λεπτό η Τσέλσι νίκησε με 2-1 τη Λίβερπουλ και την έριξε από την κορυφή της Premier League, στην οποία βρίσκεται πλέον η Άρσεναλ που νωρίτερα είχε νικήσει με 2-0 τη Γουέστ Χαμ.

Οι Λονδρέζοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πήραν το προβάδισμα στο 14ο λεπτό με το τρομερό σουτ του Καϊσέδο εκτός περιοχής. Από νωρίς, επομένως, το σκορ ήταν 1-0, με τους «κόκκινους» να έχουν μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 19′ με τον Σόμποσλαϊ μετά το γύρισμα του Χάκπο αλλά ο Μπαντιασίλ πρόλαβε να βάλει την κόντρα.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 46′, οι φιλοξενούμενοι είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Σαλάχ μετά το τακουνάκι του Βιρτς αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό, με την πίεση να συνεχίζεται και το 1-1 να έρχεται στο 63′ με το τελείωμα του Χάκπο από κοντά μετά τη σέντρα του Σόμποσλαϊ και το κατέβασμα του Ίσακ.

Παρ’ όλα αυτά, η Τσέλσι δεν πτοήθηκε, πίεσε στα τελευταία λεπτά τη Λίβερπουλ με στόχο το 2ο γκολ, το άγγιξε στο 91′ με την κεφαλιά του Έντσο στο δοκάρι και το πέτυχε στο 96′, όταν ο Εστεβάο έστειλε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα μετά το γύρισμα του Κουκουρέγια.

Έτσι, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα ανέβηκε στους 11 βαθμούς και η Λίβερπουλ έμεινε στους 15, πέφτοντας πλέον στη 2η θέση και στο -1 από την Άρσεναλ που νωρίτερα είχε καθαρίσει εύκολα με 2-0 τη Γουέστ Χαμ.