Η 5η αγωνιστική της Super League συνεχίζεται σήμερα με τέσσερα ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ανεβασμένο Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο ΟΦΗ ψάχνει την πρώτη του εντός έδρας νίκη απέναντι στην Κηφισιά, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ που θέλει να ξεπεράσει τα επιθετικά του προβλήματα, ενώ στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό σε ένα ματς-κλειδί για τους «πράσινους» που δεν έχουν περιθώρια για νέες απώλειες.



Αναλυτικά:

ΑΕΚ – ΒΟΛΟΣ

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Η ΑΕΚ έχασε τους πρώτους βαθμούς της στο πρωτάθλημα με την Λάρισα, πληρώνοντας τις πολλές χαμένες ευκαιρίες, επέστρεψε όμως άμεσα στις νίκες μεσοβδόμαδα, επί του Παναιτωλικού στο Κύπελλο. Ο Νίκολιτς περιμένει οι παίκτες του να αξιοποιούν περισσότερο τις ευκαιρίες για να μην αφήνουν τα ματς στο όριο, με τον Παναιτωλικό το είδε και περιμένει ανάλογη συνέχεια και στον αγώνα με τον Βόλο, όπου θα επανέλθουν παίκτες που πήραν «ανάσες». Από προβλήματα προέρχονται ο μέσος Περέιρα και ο επιθετικός Ζίνι.

Μετά τη νίκη στο Αγρίνιο, ο Βόλος κέρδισε και στο Πανθεσσαλικό, με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης και αυτά τα δύο τρίποντα τον ανέβασαν στη βαθμολογία και του έδωσαν και ώθηση για τη συνέχεια. Μεσοβδόμαδα, αν και προηγήθηκε, έμεινε τελικά στο 1-1 με τον Ατρόμητο στον Βόλο για το Κύπελλο. Έχει δύσκολη αποστολή στην Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά θα παίξει χωρίς άγχος. Εκτός είναι οι τιμωρημένοι αμυντικός Κάργας και μέσος Κόμπα, από προβλήματα προέρχονται οι μέσοι Τσοκάνης, Πίντσι.

ΟΦΗ – ΚΗΦΙΣΙΑ

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ο ΟΦΗ ξεπέρασε τη βαριά ήττα στην Λιβαδειά, όπου έπαιζε πάντως από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου με εννέα παίκτες, με την εκτός έδρας νίκη στο Κύπελλο επί της Καλλιθέας. Ψάχνει το πρώτο τρίποντο εντός έδρας στο πρωτάθλημα, παίζοντας για πρώτη φορά στο Παγκρήτιο, καθώς με τον ΠΑΟΚ το ματς έγινε στην Λεωφόρο και με κόσμο στις εξέδρες, αφού ήταν τιμωρημένος στα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της σεζόν. Επιστρέφουν ο γκολκίπερ Χριστογιώργος και ο εξτρέμ Νους, από πρόβλημα προέρχεται ο επιθετικός Θεοδοσουλάκης.

Η Κηφισιά δεν τα κατάφερε στο Αγρίνιο, όπου έπαιξε τυπικά ως γηπεδούχος απέναντι στον Άρη, με το γκολ που δέθηκε στο τέλος, κι ενώ έπαιζε στο δεύτερο ημίχρονο με δέκα, ενώ μεσοβδόμαδα απέφυγε την ήττα από την Καβάλα, με την ισοπαλία να μην την ικανοποιεί. Είναι ομάδα που ψάχνει σε όλα τα ματς το γκολ, κάνει εκπλήξεις, όπως η νίκη με τον Παναθηναϊκό και ουσιαστικά παίζει συνεχώς εκτός έδρας, αφού έχει ταλαιπωρηθεί στο θέμα του γηπέδου. Επιστρέφει ο μπακ Χουχούμης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΟΚ

20:30 Novasports Prime

Το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα συνεχίστηκε για τον Αστέρα και στον Βόλο, όπου έχασε, με αποτέλεσμα να είναι τελευταίος με τον Πανσερραϊκό, έχοντας μόλις έναν βαθμό. Μεσοβδόμαδα γνώρισε νέα ήττα, αυτήν τη φορά από τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη για το Κύπελλο, αλλά έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ήταν πίσω στο σκορ με δύο γκολ διαφορά. Πάει με πίεση στο επίσης δύσκολο ματς με τον ΠΑΟΚ, καθώς νέο άσχημο αποτέλεσμα μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις. Από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Μεντιέτα.

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη απώλεια στο πρωτάθλημα με την ισοπαλία που παραχώρησε στον Παναιτωλικό και το ίδιο (0-0) έγινε και στην πρεμιέρα του Γιουρόπα Λιγκ, πάλι στην Τούμπα, αλλά με αντίπαλο την Μακάμπι. Είναι εμφανές όλο και περισσότερο σ’ αυτά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν το επιθετικό πρόβλημα, με εξαίρεση το ματς στα προκριματικά με την Ριέκα (5-0). Η νίκη είναι αναγκαία, αλλά και σημαντική στην Τρίπολη, με δεδομένη για τους Θεσσαλονικείς την απουσία του μεσοεπιθειτκού Πέλκα.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ο Παναιτωλικός έχει μπει στο πρωτάθλημα με εμφανείς αδυναμίες εντός έδρας (δύο ήττες, δύο γκολ παθητικό σε κάθε ματς), αλλά με εντυπωσιακή παρουσία μακριά από το Αγρίνιο (νίκη με Άρη, ισοπαλία με ΠΑΟΚ χωρίς να δεχθεί γκολ). Η πρώτη εκτός έδρας ήττα σημειώθηκε στο μεσοβδόμαδο ματς Κυπέλλου με την ΑΕΚ, παίζοντας με αρκετές αλλαγές. Με τον Παναθηναϊκό θέλει να είναι ανταγωνιστικός, αγωνιστικά, επιστρέφει ο αμυντικός Γκαρσία, από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί Μαυρίας, Αποστολόπουλος, Μλάντεν και ο μέσος Λουίς.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ψάχνει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, μετά τις ισοπαλίες με Λεβαδειακό, Ολυμπιακό στην Λεωφόρο και την ήττα από την Κηφισιά στο ουδέτερο γήπεδο του Βόλου. Οι «πράσινοι» έχουν μείνει πολύ πίσω και δεν έχουν περιθώρια για άλλες απώλειες και το ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο είναι πλέον πολύ σημαντικό. Την Πέμπτη είχαν το εκτός έδρας παιχνίδι με την Γιουνγκ Μπόις στο Γιουρόπα Λιγκ, όπου και νίκησαν με 4-1, και αναμένονται αλλαγές. Εκτός παραμένει ο εξτρέμ Πελίστρι.