Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ μετά τη νίκη επί του Προμηθέα, τονίζοντας πως τα καλύτερα έρχονται.

Για 4η συνεχόμενη χρονιά το Σούπερ Καπ του μπάσκετ κατέληξε στους «ερυθρόλευκους», με αποτέλεσμα οι τίτλοι του συλλόγου στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα να είναι 334 πλέον.

Σε αυτό στάθηκε και η ΠΑΕ στην ανακοίνωση που εξέδωσε για να συγχαρεί την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αναφέροντας τα εξής…

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Super Cup. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ομάδα μπάσκετ Ανδρών, για την κατάκτηση του Super Cup στη Ρόδο επί του Προμηθέα.

Ο σύλλογος έφτασε τους 334 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, ένα επίτευγμα ιστορικό και Θρυλικό!

Συγχαρητήρια Θρύλε και τα καλύτερα έρχονται!».